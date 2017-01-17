Mehmetçik'ten Kızılay'a kan desteği
- Kış aylarında artan kan ihtiyacı ve kan bağışının azalması nedeniyle Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.
(Fotoğraflı)
Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Türk Kızılay'ın kan stoklarının kritik noktaya gelmesi sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli personel kan verdi. İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Kızılay kan merkezi görevlileri 73 ünite kan aldı.
Kış aylarında düşen kan bağışı ve Kızılay'ın kan stoklarındaki azalma sonrası yapılan 'Kan bağışı yapın' çağrısına Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrindeki subay ve astsubaylar duyarsız kalmadı. Kızılay kan merkezi yetkilileri Muğla İl Jandarma Komutanlığında 73 ünite kan alırken, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kış şartlarında kan bağışının azaldığını ve kan stoklarının kritik seviyelere geldiğini söylediler. Vatandaşların Menteşe'de Kız Meslek Lisesi binası yanındaki Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulunabilecekleri açıklandı.
(BT-İK)
17.01.2017 12:56:19 TSI
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