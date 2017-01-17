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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da öğrencilerin kartopu eğlencesi

17 Ocak 2017 Salı, 12:54
Tekirdağ'da öğrencilerin kartopu eğlencesi
Tekirdağ'da öğrencilerin kartopu eğlencesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Malkara Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde kartopu savaşı yaparak eğlendi.
Malkara'da kar yağışı yine en çok minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Malkara'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, kar yağışı dinlemesine rağmen okul bahçesinde istiflenen kar sayesinde ders aralarında kartopu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.
Okul bahçesindeki kar yığınını eğlenceye dönüştüren öğrenciler, karla oynamanın keyfini çıkardı.
(HT-MK-Y)

17.01.2017 12:56:17 TSI
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