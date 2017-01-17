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Kayserigaz Rekor Üstüne Rekor Kırdı

17 Ocak 2017 Salı, 12:54
Kayserigaz Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Kayserigaz Rekor Üstüne Rekor Kırdı
- 2015 Yılındaki 600 Kilometrelik Rekor Yatırım 2016 yılında 650 Kilometrelik Yatırım İle Kırıldı
- Sayaç Okuma Ekipleri Dünyanın Etrafını 2.5 Defa Dolanacak Kadar Yol Katetti
- 17 Aralık 2016'da 3 Milyon 250 Bin Metreküp Doğalgaz Kullanıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Alparslan Ötüken
Kamera : Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2016 yılını değerlendirdiği basın toplantısında, Kayseri'de 2015 yılında kırılan 600 kilometrelik rekor yatırımın, 2016 yılında yapılan 650 kilometrelik yatırımla kırıldığını açıkladı. Genel Müdür Bora, Kayseri'de en soğuk günün yaşandığı 17 Aralık 2016'da 3 milyon 250 bin metreküp doğalgaz kullanıldığını açıkladı.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, düzenlenen basın toplantısında 2016 yılında yapılan yatırımlar ve 2017 yılında yapılacak olan yatırımlarla ilgili olarak bilgiler verdi.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora Kayserigaz'ın faaliyetlerini detaylı bir şekilde anlattı. Dünya'da doğal gaz rezervleri, üretim oranları, doğal gaz ticareti ve tüketimi hakkında genel bir çerçeve çizdikten sonra Türkiye'deki doğalgaz piyasasındaki gelişmeleri ve doğal gaz dağıtım faaliyetleri hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sürekli iyileşme bakış açısıyla Kayseri'de doğalgazsız ev kalmaması için planlı ve titiz bir şekilde çalıştıklarını, bugüne kadar yapılan yatırımlar neticesinde toplam yatırım hattı uzunluğunun 3.750 kilometreye ulaştığını belirtti. Develi İlçesi'nden sonra Bünyan İlçesi'nde de alt yapı çalışmalarının tamamlanarak ilçenin doğal gaz arzının sağlandığını söyledi.

Bora, 2016 yılı itibarıyla Kayseri'de doğalgaz abone sayısında 495 bin BBS (Bağımsız Birim Sayısı)'na ulaşıldığını ve 2016 yılı boyunca 27 bin BBS yeni abone kaydı yapıldığını açıkladı. Kayseri'de 2016 yılsonu itibariyle, 445.474 adet konut bulunmakta, Kayserigaz olarak 423.964 adet konuta doğal gaz sağlıyoruz yani konutların %95'ine doğal gaz ulaştırmış durumdayız. Alınan 334.034 adet abonenin 278.826 adedi gaz kullanıcısı durumundadır. Yani alınan abonelerin %83'ü doğal gaz kullanıcısı olmuştur.

Kayserigaz çalışmalarında enerji, insan, ekonomi, sosyal sorumluluk ve operasyonel mükemmellik temellerinde inşa ettiği çalışmalarının sonucu olarak, artan abone sayısına karşın müşteri memnuniyet oranlarında da %95'leri aşan başarıya ulaştıklarını dile getirdi. Kayseri'de 2016 yılı doğalgaz tüketiminin, konutlarda 335 milyon sm3 olarak gerçekleştiği toplamda ise 583 milyon sm3 tüketim yapıldığı belirtti. Kayserigaz Acil 187 hattına 2016 yılı boyunca 14 binin üzerinde ihbar geldiği ve ihbarlara 12 dk gibi kısa bir zamanda ulaşıldığını belirtti. Yine 2016 yılı içinde yaklaşık 290 bin adet sayaç okunduğunu, bu okumalar için kat edilen yolun ekvatorun çevresini 2,5 defa yürümeye denk geldiğine dikkat çekti.

Bora, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının günümüzde şirketlerin ajandalarında üst sıralarda yer aldığına vurgu yaparak, ekonomik, çevresel ve sosyal performansın gelişmesindeki yolun çocuklara verilen doğru eğitim adımlarından geçtiğini ifade etti. Bu amaçla, Kayserigaz yıl içinde, Kayserigaz kampüs alanı içinde, okullarda, alışveriş merkezlerinde, gerçekleştirilen Dolgi Çocuk Tiyatrosu ile 3000 çocuğa çevrenin korunması, enerji tasarrufu ve kurumsal vatandaş olma temalı tiyatro gösterimi gerçekleştirildiğini ve yine Bünyan İlçesi'nde çocuklarla birlikte fidan dikimi yapıldığını belirtti. Şirket olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına yön verdiklerini, bu kapsamda şirket olarak CNG'li araçları tercih ederek sektöre rol model olacak uygulamaları hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi. Kayserigaz'ın gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk faaliyetleri ile enerji piyasasının prestijli ödüllerinden Altın Vana Ödülü'ne layık görüldüklerini sözlerine ekledi.

Kayserigaz, Kurumsal Karne (BSC) ile şirketin performansını, şirketin vizyonu ve stratejileri ile ölçmeyi öneren bir uygulamayı kullandıklarını, temelde finansal, müşteri, süreç, öğrenme ve gelişim olarak dört perspektifte ele alınarak beş puan üzerinden değerlendirildiğini belirten Bora, 2016 yılı içinde Kayserigaz'ın kurum karnesinin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, yoğun bir çalışma dönemiyle geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında da faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve planlamaların son aşamaya geldiğini belirtti. Doğalgazın şehrin hava kirliliğinin azalmasında önemli rol oynadığının altını çizen Hasan Yasir Bora, 2016 yılının 17 Aralık tarihinde Kayseri'de hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü ve o gün 3 milyon 250 bin metreküp doğalgaz kullanıldığını açıkladı.
(AÖ-Y)

17.01.2017 12:58:40 TSI
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