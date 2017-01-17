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Erzincan dan Halep'e 33 TIR yardım malzemesi yola çıktı

17 Ocak 2017 Salı, 12:56
Erzincan dan Halep'e 33 TIR yardım malzemesi yola çıktı
Erzincan dan Halep'e 33 TIR yardım malzemesi yola çıktı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Abdullah Aslan
Kamera : Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valiliği koordinasyonunda Erzincan İl Müftülüğünün organizasyonuyla Halepliler için toplanan 33 TIR yardım malzemesi dualarla uğurlandı.
Erzincan da ki eski otobüs terminali önünde düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan'da ki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy; "Erzincan da tarihi bir gün yaşıyoruz. Erzincan dan Suriye de ki kardeşlerimize 33 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu 33 rakamı tevafuk etti. Zikir tesbihinin taneleri gibi peş peşe 33 tane TIR'ı gönderiyoruz." dedi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada; " 15 gün önce bir yola çıktık. Elimizde bir poşet makarnamız bile yoktu. 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Allahü ekber. Erzincan bütün Müslümanların Kur'an'ın ifadesiyle kardeş olduğu hükmünü, ensar ruhunu, diyergamlığı, yardımlaşmayı, hayırseverliği infak etmeyi ve paylaşmayı bu 33 TIR'ımızla tecessüm ettirmiştir.
Dün Kilis Valimizle görüştüm. Biz bu TIR'larımızı sınırın hemen güneyinde Suriye tarafında teröristlerden arındırılan bölgeye sığınan Halep'li kardeşlerimize gönderiyoruz. Kilis Valiliğimizin önderliğinde Kızılay, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) baktığı ayrı ayrı kamplar var. Bu kurumlarımızın da aracılığıyla yardımlarımız yerine ulaşacak inşallah. Küçük yaşta paylaşmayı öğrenen çocuklarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Erzincan da toplanan 33 TIR yardım malzemesi küçük yaştaki hayırsever çocukların da dualarıyla Halep'lilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.
(AA-AA-Y)

17.01.2017 12:59:47 TSI
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