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Anaokulu öğrencilerinden uzay defilesi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın 7 Eylül Anaokulu İyilik Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Sevil Besin Kaçmaz'ın rehberliğinde 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında ebeveynleri ile birlikte astronot başlığı ve astronot kıyafeti tasarladı.

Öğrenciler tasarladıkları kıyafetleri daha sonra okulda ailelerinde katılımıyla düzenlenen defile ile tanıttılar. Uzay konsepti ile hazırlanan salonda defile yürüyüşünü yapan öğrenciler, daha sonra temsili olarak Mars gezegenine Türk Bayrağı dikti. Etkinlikle öğretmenlerin ve velilerin kendilerine yönelttikleri soruları da yanıtlayan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Ailelerinde neşeli dakikalar geçirdiği program sonrasında katılan bütün öğrencilere sınıf öğretmenleri Sevil Besin Kaçmaz tarafından madalya verildi. Etkinlikte oluşturulan jüri tarafından seçilen bir öğrenciye de okul müdürü Nazmiye Acar tarafından birincilik kupası verildi.

(AY-RFK-Y)



17.01.2017 13:00:21 TSI

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