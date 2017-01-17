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Kırgız asıllı öğrenciler gönüllerince eğlendi



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde eğitim öğretimlerini sürdüren Kırgız asıllı Türk vatandaşı öğrenciler, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesinin yürüttüğü 'Geleceğimizi Kucaklıyoruz' projesi kapsamında misafir edilerek etkinliklere katıldılar.

Erciş Ulupamir İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yürütülen proje kapsamında Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Belediyesinin misafirleri oldu. İlk olarak giyim mağazasında zevklerine uygun kışlık elbiselerle giydirilen öğrenciler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ın da katılımıyla yemekte bir araya geldi. Kaymakam Yaşar ile tanışmanın heyecan ve mutluluğunu bir arada yaşayan öğrenciler, yemeğin ardından Erciş Belediyesini ziyaret ettiler. Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile birlikte ilk kez sinemaya da giden öğrenciler, unutamayacakları anılarla birlikte mahallelerine yolcu edildiler.

Yapılan programlara Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile SYDV Müdürü Harun Işık da katıldı.

(NÇ-MSA-Y)



17.01.2017 13:00:45 TSI

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