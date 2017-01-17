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Girişimcilere sertifika fırsatı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Kursu düzenleneceği belirtildi.

Bingöl Belediyesi, kendi işini kurmak isteyen yerel girişimcileri desteklemek ve yeni iş sahalarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğü ile uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "31 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile girişimcilik, iş planı hazırlama, finansal plan, yönetim planı gibi konuları kapsayan 32 saatlik hem teorik hem de pratik eğitim olacaktır. Tamamen ücretsiz olan bu eğitim, genel katılıma açık olmakla beraber 60 kişi ile sınırlıdır ve devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimi başarı ile tamamlayan girişimci adayları sertifika alarak Yeni Girişimci Desteği'ne başvuru hakkı kazanacaklardır. Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde bulunan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü biriminden başvurular alınacaktır. Son başvuru tarihi 27 Ocak Cuma günüdür" denildi.



240 girişimciye sertifika verildi

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, daha önce KOSGEB ile düzenledikleri girişimcilik kurslarıyla 240 kursiyere sertifika verdiklerini söyledi. Barakazi, "Kursu tamamlayıp sertifika alan kursiyerlerimizden kendi işini kurarak geçimini sağlamakta ve aynı zamanda istihdama katkı sağlayanlar bulunmaktadır. İlimizde girişimcilik kurslarına yönelik oluşan yoğun talebi karşılamak, yerel girişimcilerimizi desteklemek ve yeni iş sahalarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenliyoruz" dedi.

(YA-AKK-Y)



17.01.2017 13:01:31 TSI

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