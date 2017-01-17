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KUTSO Başkanı Nafi Güral'ın Kütahya gündemini değiştirecek konuşması



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral'ın, "KUTSO'ya bir daha başkan olmayabilirim" dediği ileri sürüldü.

Valillik Toplantı Salonu'nda yapılan 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Toplantısı' Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Rektör Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zürkarni Yeldemez, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı katıldı. Toplantıya, KUTSO Başkanı Nafi Güral'ın konuşması damga vurdu. Güral'ın, "Bir daha KUTSO başkanı olmayabilirim" dediği belirtildi. (EFE)



17.01.2017 13:04:07 TSI

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