Aktaş: "Hizmet ağımızı şehrin dört bir tarafına yaydık"

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi adeta şantiyeye döndü.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çağı yakalamış bir belediyecilik anlayışı ile ilçe halkına hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Belediyemiz her birimiyle halkımızın yanında. 23 müdürlüğümüz yenilikçi ve ileriyi görme yetileriyle geleceğin İnegöl'ünü inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu mana da 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2016 yılını verimli bir şekilde geçirdi" dedi.

2016 yılının önemli çalışmaları hayata geçirme noktasında her açıdan güzel geçtiğini dile getiren Alinur Aktaş, "Fen İşleri Müdürlüğü merkez şantiyesinde konuşlanan yol, yapım, makine ikmal birimleriyle ve kırsal mahallelere süratle müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarken, 122 çalışanı ile gece gündüz demeden ilçe halkına hizmet götürmenin gayreti içerisinde çalışmalarına devam ediyor. projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek halkımıza olan sorumluluk duygumuzdan dolayı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Geçen yıl birçok proje hayata geçirildi. Mer-Panın bitişindeki 279 araç kapasiteli köylü pazarı ve katlı otopark, doğa sporlarını cazibe merkezi olmaya başlayan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin omurgasını oluşturan idari bina, hangar binası, sosyal tesis ve uçak pisti, yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Fatma Göztepe Huzurevi ve Aşevi, inşaat çalışmaları devam eden 2 kat ve 6 daireden oluşan Yunus Emre Spor Kompleksi Sosyal Tesisi, can dostların yeni yuvası olacak yaklaşık 40 dönüm üzerine kurulacak idari bina, hayvan hastanesi, at bakım evi, kedi evi, köpek bakım evi ve yavrulu hayvan bakım evi bölümlerinden oluşacak Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ile sosyal tesis, bakıcı evi, at ahırı, koyun keçi ahırı, inek ahırı, at padok bölümü, kanatlı hayvan bölümleri, hayvan havuzu, gezinti alanları, dinlenme yerleri ve çocuk oyun alanlarından oluşacak Şekibe İnsel Çiftliği ve son olarak 2 adet iş yeri ile Mehmet Çıracı Katlı Otoparkı'nın temel atma töreni gerçekleşirken, bu önemli projelerin inşaat çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

17.01.2017 13:04:12 TSI

