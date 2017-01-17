FETÖ'den Aranan Kadın Kayseri'de Yakalandı
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KAYSERİ (İHA) - 15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilen ve FETÖ'den aranan bir kişi Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Nevşehir'de öğretmenlikten ihraç edilen Y.Y.'nin arandığı öğrenildi. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde aranan ve Kayseri'de olduğu belirlenen Y.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'de doktor kontrolünden geçirilen Y.Y.'nin işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
(AÖ-Y)
17.01.2017 13:09:02 TSI
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