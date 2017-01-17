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Van'da sigara kaçakçılığı



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VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar Emniyet Amirliği görevlilerince Gürpınar karayolunda şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada, kasanın alt kısmına zulalanmış 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.D. isimli şahıs ise, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı" denildi.

(MSA-Y)



17.01.2017 13:09:30 TSI

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