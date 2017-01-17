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Afrika Büyükelçilerinden Başkan Toru'ya ziyaret

17 Ocak 2017 Salı, 13:06
Afrika Büyükelçilerinden Başkan Toru'ya ziyaret
Afrika Büyükelçilerinden Başkan Toru'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Afrika ülkelerinin Büyükelçileri, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.
Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileri Konya programı kapsamında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti. MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı ve Meram Belediye Meclisi Üyesi Hıfsı Soydemir'in eşlik ettiği ziyarete, Demokratik Kongo Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault, Gambia Büyükelçisi Momodou Badjie, Nijer Büyükelçisi Adam Abdoulaye Dan Maradi, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ve Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Pule Isaac Malefane katıldı.
Büyükelçileri misafir etmekten onur duyduğunu ifade eden Başkan Toru, "Hepimizin ihtiyaç duyduğu tek şey kardeşlik iklimi, birlik ve beraberliktir. Biz de bu iklimin oluşması için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.

"Kardeşlik iklimini tesis etmeliyiz"
Konya'da düzenlenen zirvenin önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Ben inanıyorum ki bu zirveyle birlikte sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda kültürel ve yerel belediyecilik olarak Afrikalı heyetle bir gönül köprüsü oluşturduk. İlişkilerimizi güçlendirmek için karşılıklı görüşmelerimiz devam edecek. Bir anne olarak ve belediye başkanı olarak yereldeki tecrübemizi paylaşmak ve gönül köprüsünü daim kılmak üzere kardeşlerimizi kucaklıyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ve coğrafyamızda kan, gözyaşı ve zulüm hakim. Hepimizin ihtiyaç duyduğu tek şey kardeşlik iklimi, birlik ve beraberliktir. Biz de bu iklimin oluşması için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Millet olarak cömert ve eli açık bir milletiz" dedi.

"Konya'da çok önemli adımlar atıldı"
Büyükelçiler adına konuşan Demokratik Kongo Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba ise, "Bizleri güzel bir şekilde ağırladığınız için tüm diplomat arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Konya'da, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli adımlar atıldı. Sadece Meram Belediye Başkanı olarak değil aynı zamanda bir anne olarak konuşma yaptığınızı söylediniz. Biz de sizinle görüşmekten büyük onur duyuyoruz. Bize düşen görev sadece diplomatlık yapmak değil aynı zamanda ülkelerin ve milletlerin birleşmesini sağlamaktır. Birbirimizi tanıdığımız sürece çok güzel bir ilişki kurabiliriz. Bizlere gösterdiğiniz güzel misafirperverlikten dolayı şükranlarımızı sunarız" şeklinde konuştu. Başkan Toru ayrıca, buluşmaya vesile olan MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı ve Meram Belediye Meclisi Üyesi Hıfsı Soydemir'e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başkan Fatma Toru, günün anısına Büyükelçilere çeşitli hediyeler takdim etti.
(BG-AH-Y)

17.01.2017 13:08:24 TSI
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