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Burhaniye'de Tariş üreticileri sevindirdi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi (Tariş), zeytinyağı avans farklarını dağıtmaya başladı. Dün yaklaşık bir milyon lira dağıttıklarını anlatan Tariş Müdürü Emrah Öztürk, bundan sonraki alımlarda peşin ödeme yapılacağını söyledi.

Tariş'in, sezon başından bu yana avans fiyatla satın aldığı zeytinyağlarının fiyat farklarını ödemeye başlaması üreticileri sevindirdi. Bir günde yaklaşık bir milyon lira dağıtıldığını anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, bu güne kadar 550 ton zeytinyağı satın alındığını söyledi. Müdür Emrah Öztürk, "Bu güne kadar avans fiyatla alınan zeytinyağlarının fiyat farklarını ödemeye başladık. 150 çiftçiye bir milyon liraya yakın para ödendi. Kalan 500 bin lira da önümüzdeki günlerde ödenecek. Bundan sonraki alımlarda ise peşin ödeme yapacağız" dedi.

Ödemenin zeytincileri sevindirdiğini anlatan Burhaniye Tariş Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çoban, zeytincilerin kooperatife sahip çıktıklarını söyledi. Naim Kabakçı da, zeytinyağı parasının üreticinin cebini ısıttığını anlattı

(FT-EME)



17.01.2017 13:10:15 TSI

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