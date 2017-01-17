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Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Namaza" projesi başlıyor

17 Ocak 2017 Salı, 13:06
Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Namaza" projesi başlıyor
Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Namaza" projesi başlıyor

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, geçen yıllarda olduğu gibi 2017 yılında yarıyıl tatilinde de öğrencilerin namaz alışkanlığı kazanması başlatılan "Haydi Çocuklar Namaza" isimli projenin bu senede devam edeceği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, projede kız çocukları için 2 vakit, erkek çocukları için 3 vakit camide olmak üzere kalan vakit namazlarının ise evlerinde velilerinin refakatinde kılmalarının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, "Geçen yıllarda veli ve öğrencilerimizden gördüğümüz güzel ilgi bizi bu projeyi devam ettirmeye teşvik etti. Müftülük olarak gördük ki proje gençlerimize çok ciddi kazanımlar sağladı. Yaz tatilinde olduğu gibi çocuklarımızın camiye ve namaz ibadetine süreklilik sağlaması, cami kültürünü güçlendirmesi, zamanını iyi değerlendirmesi gibi güzellikler yaşattı. Yine kendi mahallesindeki büyükleri ile ortak mekanı paylaşmanın ve büyüklerine karşı davranışlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi pratikleri yaşadılar. Büyüklerinden gördükleri iltifat sayesinde çocuklarımızın camiye karşı ilgilerinin arttığı gözlenmiştir. Bu sebeplerle bu yıl yine camilerimizde okulların tatil olduğu iki hafta için çocuklarımıza yönelik program yapılacaktır. Bu çalışma, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü öğlen namazı sonrası ilimiz Selçuklu Caminde yapılacak final programı ile son bulacaktır.
Bu programımız konusunda velilerimizin duyarlılığını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(GC-

17.01.2017 13:11:10 TSI
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