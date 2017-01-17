Burhaniye Belediyesi 24 saat çalışıyor
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Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye ekipleri 24 saat görev başında. Körfezi etkisi altına alan yağışlardan sonra, mesai gözetmeksizin çalışan ekipler takdir topladı.
Burhaniye Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yağışlardan dolayı tıkanan menfezleri temizlerken, su ile kapanmış olan yollarda da açma çalışmaları yapıyor. Özellikle derelerde önemli tedbirler alan, Burhaniye Belediyesi, daha büyük felaketlere yol açılmadan yağmur sularını tahliye ediyor. Ekiplerin 24 saat tetikte olduğunu bildiren Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Vatandaşlarımızın, yoğun kar yağışından sonra gelen şiddetli yağışlar ile birlikte olumsuz etkilenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için Belediyemiz iş makineleri, ekipmanları ve çalışanlarımız ile tam kapasite olarak çalışıyoruz. Ayrıca, her hangi bir doğal afet gibi olumsuz durumlara karşı da 24 saat çalışacak şekilde planlama yaptık. Tüm tedbirleri aldık" dedi.
(FT-EME)
17.01.2017 13:11:25 TSI
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