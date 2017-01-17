17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yazar Döngeloğlu, Körfezliler'le buluştu

17 Ocak 2017 Salı, 13:07
Yazar Döngeloğlu, Körfezliler'le buluştu
Yazar Döngeloğlu, Körfezliler'le buluştu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerine konuk olan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Körfezliler'le bir araya geldi.
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şühedaya vefa, Ecdada Dua' programına konuk oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu programa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri de katıldı.
Hz. Muhammed (S.A.V)'nin hayatından kesitler vererek günümüze kadar gelen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, "Peygamber Efendimizin zamanından beri şer güçler, liderlere her türlü zulmü yapmaktan ger durmamışlardır. Fakat Müslüman liderlerimizin yaktığı bu ışık, bugüne kadar sönmemiş, bu vatan kafirlere yuva olmamıştır. Müslümanların inancı buna asla ve asla da müsaade etmeyecektir" dedi.
"Bu topraklarda bizleri hazmedemeyen karanlık güçler var" diyen Döngeloğlu, "Hz. Ali'yi Kâfir deyip öldürenler, Hz. Osman'ı hırsızlıkla suçlayıp öldürenler, Abdülhamit Han'ı diktatör deyip öldürenler günümüzde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör deyip saldırıyorlar. Bunların hiç biri tesadüf değil. Bu topraklarda bizleri hazmedemeyen karanlık güçler var. İçimizden yetiştirdikleri masonları bize karşı kışkırtıp kullanan bu karanlık güçler sürekli iş başındalar. Bir Abdülhamit Han'ı kaybetmekle aslında 100 yıllık hayalimizi kaybettik. Aslında Abdulhamit değildir giden; ümmedin 100 yıllık hayalleriydi. Sonrasında ne oldu; Afrika'yı kan gölüne, Ortadoğu'yu savaş tüccarlarının pazarına döndürdüler. Allah içimizde ki ve dışımızda ki düşmanlarımıza fırsat vermesin" diye konuştu.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, programın sonunda Ömer Döngeloğlu'na ilçenin simgesi olan Kiraz plaketi hediye etti.
(GY-Y)

17.01.2017 13:11:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Üzülmez, özel öğrencileri unutmadı
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, ÖZEL ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI
Kocaeli'deki cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ CİNAYET
Körfez'den Afyon Sandıklı'ya gönül köprüsü
YEREL

KÖRFEZ'DEN AFYON SANDIKLI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK 3D YAZICI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ
Kocaeli'deki trafik kazası davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ TRAFİK KAZASI DAVASI
Gazeteciler, Başkan Doğan'ın konuğu oldu
YEREL

GAZETECİLER, BAŞKAN DOĞAN'IN KONUĞU OLDU
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Engelli farklı değil sadece özeldir&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "ENGELLİ FARKLI DEĞİL SADECE ÖZELDİR"
Darıca'da tüp bebek tedavisi semineri
YEREL

DARICA'DA TÜP BEBEK TEDAVİSİ SEMİNERİ
Başkan Köşker, Gebze'nin yatırımlarını anlattı
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, GEBZE'NİN YATIRIMLARINI ANLATTI
7 katlı 430 kişi kapasiteli öğrenci yurdu hızla ilerliyor
YEREL

7 KATLI 430 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU HIZLA İLERLİYOR
İzmit'ten Mardin Kızıltepe'ye gönül köprüsü
YEREL

İZMİT'TEN MARDİN KIZILTEPE'YE GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Bilgievleri'nde Satranç Ligi heyecanı başladı
YEREL

BİLGİEVLERİ'NDE SATRANÇ LİGİ HEYECANI BAŞLADI
Hacı Osman mahallesine bakım-onarım
YEREL

HACI OSMAN MAHALLESİNE BAKIM-ONARIM
Miço Koyu yaza hazırlanıyor
YEREL

MİÇO KOYU YAZA HAZIRLANIYOR
Başkan Karabacak, muhtarlarla gündemi değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, MUHTARLARLA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Fuhuş yapılan pansiyon mühürlendi
YEREL

FUHUŞ YAPILAN PANSİYON MÜHÜRLENDİ
İyi bir evlilik için eğitim alıyorlar
YEREL

İYİ BİR EVLİLİK İÇİN EĞİTİM ALIYORLAR
Belediyeden ölçü aletleri uyarısı
YEREL

BELEDİYEDEN ÖLÇÜ ALETLERİ UYARISI
Kocaeli'deki cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ CİNAYET
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
2016 bütçe sonuçları
YEREL

2016 BÜTÇE SONUÇLARI
Kartepe'de ahşap malzeme alım ihalesi yapıldı
YEREL

KARTEPE'DE AHŞAP MALZEME ALIM İHALESİ YAPILDI
Gebze Belediyesi, engelli vatandaşları hastanelere ücretsiz taşıyor
YEREL

GEBZE BELEDİYESİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI HASTANELERE ÜCRETSİZ TAŞIYOR
Kartepe'de camilere çevre düzenlemesi
YEREL

KARTEPE'DE CAMİLERE ÇEVRE DÜZENLEMESİ