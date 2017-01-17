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Yazar Döngeloğlu, Körfezliler'le buluştu



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerine konuk olan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Körfezliler'le bir araya geldi.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şühedaya vefa, Ecdada Dua' programına konuk oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu programa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri de katıldı.

Hz. Muhammed (S.A.V)'nin hayatından kesitler vererek günümüze kadar gelen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, "Peygamber Efendimizin zamanından beri şer güçler, liderlere her türlü zulmü yapmaktan ger durmamışlardır. Fakat Müslüman liderlerimizin yaktığı bu ışık, bugüne kadar sönmemiş, bu vatan kafirlere yuva olmamıştır. Müslümanların inancı buna asla ve asla da müsaade etmeyecektir" dedi.

"Bu topraklarda bizleri hazmedemeyen karanlık güçler var" diyen Döngeloğlu, "Hz. Ali'yi Kâfir deyip öldürenler, Hz. Osman'ı hırsızlıkla suçlayıp öldürenler, Abdülhamit Han'ı diktatör deyip öldürenler günümüzde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör deyip saldırıyorlar. Bunların hiç biri tesadüf değil. Bu topraklarda bizleri hazmedemeyen karanlık güçler var. İçimizden yetiştirdikleri masonları bize karşı kışkırtıp kullanan bu karanlık güçler sürekli iş başındalar. Bir Abdülhamit Han'ı kaybetmekle aslında 100 yıllık hayalimizi kaybettik. Aslında Abdulhamit değildir giden; ümmedin 100 yıllık hayalleriydi. Sonrasında ne oldu; Afrika'yı kan gölüne, Ortadoğu'yu savaş tüccarlarının pazarına döndürdüler. Allah içimizde ki ve dışımızda ki düşmanlarımıza fırsat vermesin" diye konuştu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, programın sonunda Ömer Döngeloğlu'na ilçenin simgesi olan Kiraz plaketi hediye etti.

(GY-Y)



17.01.2017 13:11:46 TSI

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