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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkan Uysal, "İmkan bizden üretmek sizden"

17 Ocak 2017 Salı, 13:07
Başkan Uysal, "İmkan bizden üretmek sizden"
Başkan Uysal, "İmkan bizden üretmek sizden"

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti. Takı tasarım ve resim kurslarına katılan vatandaşlarla sohbet eden Uysal," İmkan bizden üretmek sizden" dedi
Belediye'ye ait Ahmet Akın Kültür Merkezi, çok sayıda kursa ev sahipliği yaparken, kurslara katılan vatandaşlar da kendilerine sağlanan imkan nedeniyle Başkan Uysal'a teşekkür etti. Takı tasarım kursu öğretmeni Özlem Tezcan ve resim kursu öğretmeni Banu Küpeli Ürüçoğlu'ndan bilgi alan Başkan Uysal, kadınların ürettikleri eserleri çok beğendiğini söyledi. Özen Şat'ın kullanılmayan kravatlardan yaptığı masa örtüsünü de çok beğenen Uysal, kadınlarla birlikte, kravatlı masa örtüsü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Necdet Uysal'a teşekkür eden Kurs Öğretmeni Özlem Tezcan, " Bize imkan sağladınız. Burada ürettiklerimizi, yazın Ören'de belediyenin bize tahsis ettiği yerlerde satıyoruz. Size teşekkür ediyoruz" dedi. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Uysal'da," Sizler burada çok güzel şeyler üretiyorsunuz. Bizde, sizlere bunları satmanız için yer tahsis ediyoruz. Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yapmayı planladığımız işyerlerinde de size yer vereceğiz. Siz yeter ki üretin. İmkan bizden üretmek sizden" dedi.
(FT-

17.01.2017 13:12:04 TSI
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