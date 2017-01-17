17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Öner'den termal ve sağlık turizmi projesi

17 Ocak 2017 Salı, 13:10
Kaymakam Öner'den termal ve sağlık turizmi projesi
Kaymakam Öner'den termal ve sağlık turizmi projesi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in turistik Burhaniye ilçesinde, sezonu uzatma arayışları devam ederken, Kaymakam Hüseyin Öner, bin 267 hektarlık alanın termal ve sağlık turizmi bölgesi ilan edilmesi için girişim başlattı. Şarköy Mahallesi Sekliktepeden, Taylıeli Mahallesine kadar olan alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yazı yazan Kaymakam Öner, adı geçen alanda termal su kaynağının bulunduğunu ve oksijenin de çok bol olduğunu söyledi.
Burhaniye'de, turizm sezonunu uzatmak için çeşitli arayışlar devam ederken, Kaymakam Hüseyin Öner, ilçedeki bin 267 hektar alanın termal ve sağlık turizmi bölgesi ilan edilmesi için proje hazırladı. Konu ile ilgili yazışmaların devam ettiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner," Şarköy Mahallesi Sekliktepe'de önceki yıllarda belediyenin yaptırdığı sondaj çalışmalarında 35 derece sıcaklıkta su çıktı. Ayrıca, yöremizde oksijenin bolluğu da biliniyor. Bunun için, astım rahatsızlığı olan pek çok insan Burhaniye'mize yerleşmektedir. Oksijenin bolluğunu da göz önüne alarak bin 267 hektarlık alanın termal ve sağlık turizmi ilan edilmesi için girişim başlattık. Bunun için raporlar hazırladık ve gerekçeleri sıraladık. Yaklaşık 2 ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen iki uzman inceleme yaptı. Sonucu bekliyoruz" dedi.
(FT-EME)

17.01.2017 13:14:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sevgi Hastanesi'nden Bandırma'ya yatırım
YEREL

SEVGİ HASTANESİ'NDEN BANDIRMA'YA YATIRIM
BENGİ, Edremit'te okul müdürlerine tanıtıldı
YEREL

BENGİ, EDREMİT'TE OKUL MÜDÜRLERİNE TANITILDI
Lostra Karesi'den teşekkür
YEREL

LOSTRA KARESİ'DEN TEŞEKKÜR
Altıeylül'den ihtiyaç sahipleri için kumbara
YEREL

ALTIEYLÜL'DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KUMBARA
Laka Deresi çevresine yağmur suyu kanalları yapıldı
YEREL

LAKA DERESİ ÇEVRESİNE YAĞMUR SUYU KANALLARI YAPILDI
Şair Halil Soyuer unutulmadı
YEREL

ŞAİR HALİL SOYUER UNUTULMADI
Burhaniye Belediyespor ikinci yarıya transferlerle başladı
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA TRANSFERLERLE BAŞLADI
Başkan Uysal, &quot;İmkan bizden üretmek sizden&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL, "İMKAN BİZDEN ÜRETMEK SİZDEN"
Burhaniye Belediyesi 24 saat çalışıyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ 24 SAAT ÇALIŞIYOR
Burhaniye'de Tariş üreticileri sevindirdi
YEREL

BURHANİYE'DE TARİŞ ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ
Burhaniye'de, Nazmi öğretmen sevenlerini üzdü
YEREL

BURHANİYE'DE, NAZMİ ÖĞRETMEN SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Burhaniye'de, Resim Kursu yetenekleri ortaya çıkardı
YEREL

BURHANİYE'DE, RESİM KURSU YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Mimarisiyle büyüleyen caminin adı &quot;Şehitler Cami&quot; oldu
YEREL

MİMARİSİYLE BÜYÜLEYEN CAMİNİN ADI "ŞEHİTLER CAMİ" OLDU
Bu okulda oyun ve okuma köşesi var
YEREL

BU OKULDA OYUN VE OKUMA KÖŞESİ VAR