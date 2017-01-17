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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Okul aile birliğinden kaymakama teşekkür plaketi

17 Ocak 2017 Salı, 13:16
Okul aile birliğinden kaymakama teşekkür plaketi
Okul aile birliğinden kaymakama teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu aile biriliği başkanlığı ilçeye ve okula yaptığı hizmetlerden ötürü ilçe kaymakamına teşekkür plaket verdi.
Cumhuriyet İlköğretim Okulu aile biriliği başkanlığı, İlçe Kaymakamı Ünal Koç'u makamında ziyaret etti. Okul aile birliği başkanı Nuri Gezer ve beraberindekiler Kaymakam Ünal Koç'a okul ve ilçeye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verdi. Okul aile birliği başkanı ve beraberindekiler daha sonra okula giderek burada da okul yönetimini ziyaret etti.
Okul Aile Birliği Başkanı Nuri Gezer ve beraberindekiler, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen ve öğretmenlerine de teşekkür plaketi verdi.
(MŞY-AKK-Y)

17.01.2017 13:20:54 TSI
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