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Alparslan Işık satrançta yine şampiyon oldu

17 Ocak 2017 Salı, 13:18
Alparslan Işık satrançta yine şampiyon oldu
Alparslan Işık satrançta yine şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Satrançta başarı üzerine başarı kazanan milli satranç sporcusu Alparslan Işık, İzmir'de yapılan turnuvada da namağlup olarak şampiyon olmayı başardı.
31 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen satranç turnuvasında, başarılı bir performans gösteren milli satranç sporcusu Alparslan Işık, rakiplerini ardı ardına yenerek satrançtaki başarılarına bir halka daha ekledi. Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 5'inci olan başarılı satranç sporcusu Işık, bir özel okul tarafından ücretsiz burslu öğrenci olarak okula kabul edilmişti. Okulu tarafından da desteklenen milli sporcu Işık, satrançtaki başarı çıtasını daha da yükseltebilmek için var gücüyle çalıştığını söyledi.
Ortaokul Müdürü Aydın Tırpancı, "Öğrencimizi yetiştiren, emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencimizin ailesine teşekkür ediyorum. Alparslan Işık yavrumuzu, bize bu haklı gururu yaşattığı ve diğer tüm öğrencilerimize başarıda örnek teşkil ettiği için alnından öpüyorum. Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına, Türkiye Satranç Federasyonunun özel davetlisi olarak katılacak olan öğrencimize başarıların devamını diliyorum" dedi.
(İA-HG-Y)

17.01.2017 13:20:19 TSI
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