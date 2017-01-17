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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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2016 yılında bin 200 iş yeri denetlendi

17 Ocak 2017 Salı, 13:19
2016 yılında bin 200 iş yeri denetlendi
2016 yılında bin 200 iş yeri denetlendi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA)  Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bin 200 iş yeri denetime tabi tutuldu.
Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2016 yılı faaliyet raporu açıklandı. 2016 yılında yaklaşık bin ruhsat başvurusunda bulunulduğunu ve geçmişe kıyasla ruhsat başvurularının büyük oranda arttığını ifade eden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 900 yeni ruhsatın iş yeri sahiplerine teslim edildiğini ve diğer başvurularının eksikliklerinin giderilmesinin ardından işlemlerin tamamlanacağını bildirdi.

130 iş yerinin ruhsatı sona erdirildi
Öte yandan 2016 yılında ruhsata aykırı yönde çalışan ya da işletmesini kapattığını bildiren 130 iş yerinin de ruhsatlarının sona erdirildiği açıklanırken, Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, canlı müzik ruhsatı, genel temizlik, halk sağlığını olumsuz etkileyecek diğer etmenler, kapalı alanda sigara kullanımı, teknik ve hijyenik şartlar ile mekanın özelliğine bağlı olarak uyulması gereken durumların gözden geçirildiği belirtildi.

"Süleymanpaşa esnafımız ruhsatını alıp kentine sahip çıkıyor"
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, işletme sahiplerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirip ruhsatlarını aldıkları için teşekkür ederken, "Belediyemiz bünyesindeki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ruhsat kontrolünün yanı sıra yaptığımız denetimler ile halkımız kaliteli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlıyoruz. Bu konuda işletme sahiplerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri de oldukça önemli. Şehrimizde ruhsat konusunda maalesef bir düzensizlik vardı. Ancak her geçen gün ruhsatsız iş yerleri sayısı azalıyor. Süleymanpaşa esnafımız ruhsatını alıp kentine sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.
(HLD-MK-Y)

17.01.2017 13:23:45 TSI
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