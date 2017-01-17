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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Karla mücadele değerlendirildi

17 Ocak 2017 Salı, 13:23
Karla mücadele değerlendirildi
Karla mücadele değerlendirildi
- Başkan Albayrak karla mücadelede özverili çalışan personele teşekkür etti

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Kriz Masası'nın 06 Ocak-13 Ocak tarihleri arasındaki karla mücadele çalışmaları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesinde gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albarak, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün ve diğer yetkililer ile Fen İşleri Dairesi personeli katıldı.
Toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kar yağışında bütün personelin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, "Gayretleriniz ve özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu hizmet kervanı yürüyecektir, hizmet yaparken kimseye kulak asmayın hizmetinize devam edin. Bu hizmet kervanının en büyük emekçileri sizlersiniz biz bu hizmeti vatandaşlarımız için yapıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı sırasında 24 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler 6 bin 339 kilometrekarelik alanda 2 bin 107 kilometre uzunluğundaki yol ağına 11 ilçede bulunan 13 bakım istasyonundaki 157 personel ve 16 adet kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 15 greyder, 15 kanal kazıcı yükleyici, 5 yükleyici, 7 çift kabinli kamyon ve 58 karla mücadele aracı ve 3 bin ton tuz ile müdahale etti.
0850 459 09 09 nolu Kriz Merkezine gelen 602 ihbar hemen değerlendirmeye alınarak Kriz Merkezinde araç takip sistemi ile en yakın araç tespit edildi ve en kısa sürede müdahale edildi. Yapılan çalışmalar ve ön hazırlıklar sayesinde ilçe belediyelerle iletişime geçilerek aynı noktaya birden fazla araç müdahalesinin önüne geçildi.
Toplantıda ayrıca sahada çalışan personel de dinlenerek görüş alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra kar yağışlarında alınacak önlemlerin daha üst seviyelere çıkarılması konusu tartışıldı.
(HLD-MK-Y)

17.01.2017 13:27:30 TSI
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