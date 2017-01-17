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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye Belediyespor ikinci yarıya transferlerle başladı

17 Ocak 2017 Salı, 13:25
Burhaniye Belediyespor ikinci yarıya transferlerle başladı
Burhaniye Belediyespor ikinci yarıya transferlerle başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde. 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 15 puanla 8. sırada tamamlayan Burhaniye Belediyespor ikinci yarıya 3 futbolcu transferi ile merhaba dedi. Süper Amatör Ligde ter döken takıma defans, orta oyuncu ve forvet oyuncusu transferi yapılarak eksiklik görülen yerler yeni oyuncular ile tamamlandı.
Havran Belediye Spor'dan orta saha için Orçun Kutsal, Balya Belediyespor'dan forvet için Anıl Çelik, defans için ise Havran Belediyespordan Güven Bayraktar transfer edildi. Burhaniye Belediyespor Başkanı Cemal Akkılınç ile karşılıklı imzaları atan sporcular, Burhaniye Belediyesinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Burhaniye Belediyespor yönetim kurulu ile birlikte yeni transferlerin değerlendirmesini yapan Başkan Akkılınç " Yeni oyuncularımız takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımızın takımımıza uyum sürecinde yönetimimiz ile birlikte yanlarında olacağız. Kendilerine de başarılı ve sakatsız bir sezon diliyorum" dedi.
(FT-EME)

17.01.2017 13:29:47 TSI
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