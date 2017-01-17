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Şirket Sözleşmeleri Artık Ktso'da Yapılacak

17 Ocak 2017 Salı, 13:31
Şirket Sözleşmeleri Artık Ktso'da Yapılacak
Şirket Sözleşmeleri Artık Ktso'da Yapılacak

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, 1 Ocak 2017 tarihinden daha önce noter huzurunda yapılan kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmelerinin artık ticaret ve sanayi odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacağını açıkladı.
Söz konusu tebliğe göre kuruluş aşamasındaki şirket esas sözleşmelerinin Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğünde imzalandığını kaydeden KTSO Başkanı Özcan, " Oda üyelerinin işlerini kolaylaştıran ve şirket kuruluş aşamasındaki prosedürü azaltan yeni bir uygulamaya başladık. Uygulamayla birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS'te (Merkezi Sicil Sistemi) hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine şirketin kurulacağı yerin sicil müdürlüğünde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri tarafından imzalanacak." dedi.
Bu düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedürün azalmasıyla birlikte işlemlerin daha hızlı tamamlanabileceğini belirten Özcan, ayrıca, ticaret siciliyle ilgili harçların da artık maliye adına oda bünyesinde tahsil edildiğini, bu uygulamanın üyeler tarafından memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi.
(YE-

17.01.2017 13:35:59 TSI
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