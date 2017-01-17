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AÖF ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür

17 Ocak 2017 Salı, 13:35
AÖF ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür
AÖF ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ve Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Beyşehir Sınav Koordinatörlüğü, Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı ve AÖF ile ÖSYM Beyşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Ali Akkanat Kampüsü'ndeki yükseköğrenim kurumlarında yapılan açık öğretim fakültesi sınavını, destek veren ve katkı sağlayan kurumlar sayesinde sıkıntısız ve sorunsuz olarak geride bıraktıklarını belirterek, "Sınav öncesinde, ülkemizin bazı bölgelerinde olduğu gibi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kampüsümüz çevresindeki enerji nakil hatları da hasar görmüş ve ardından ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Böylesine olağanüstü durumlarda valilik, kaymakamlık ve rektörlükler kanalıyla okular tatil edilir ve sınavlar iptal edilmesine rağmen, ilçemizdeki kurumlarımızın verdiği ciddi katkı ve destekler dolayısıyla böyle bir durum yaşanmamıştır. Beyşehir Belediyemizin kampüsümüze ulaşımı sağlayan ana arterler ile kampüsümüzde ve çevresindeki karları temizlemesi ve buzlanmanın önüne geçilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile araçların park yapması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiştir. Enerji nakil hatlarındaki sorun nedeniyle kiraladığımız jenaratöre yakıt desteği veren rektörlüğümüzle birlikte, Beyşehir Kaymakamlığımız ve polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerimizle de el birliği ile yürütülen başarılı bir koordinasyonla bu sınav maratonunu da sorunsuz olarak geride bırakmış bulunuyoruz" dedi.
Öztürk, hafta sonu 2 günde 4 oturum halinde yapılan sınava bin 100 öğrencinin katıldığını da belirtirken, bunun ilçe ekonomisine sağladığı katkılara da dikkat çekti, Beyşehir'in sınav merkezi olmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.
(ARÖ-AH-Y)

17.01.2017 13:40:32 TSI
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