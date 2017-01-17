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Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Valililiği koordinatörlüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur-Sen ve Iğdır İHH Şubesi tarafından Suriyeli yetim çocuklar ve mazlumlar için başlatılan yardım kampanyası sona erdi.

Iğdır Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Memur-Sen Temsilcisi Kürşat Nargün, İHH Iğdır Temsilcisi Hikmet Ulaş ve üyeler, Vali Ahmet Turgay Alpman'a bilgi verdi. Burada konuşan Vali Alpman, "Suriye'de yaşanan zulümden kaçan insanlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Altı yıldır Suriye'de savaş devam ediyor. Biz Türkler olarak her zaman mazlumun yanında olduk ve olacağız. Bugün Avrupa devletleri gibi duvar çekmiyor, ekmeğimizi bölüşüyor ve mazlumlara sahip çıkıyoruz. Bu duyarlılığa Avrupa devletleri de sahip olmalıdır" dedi.

(MSA-Y)



17.01.2017 13:43:08 TSI

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