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Öğrencilerden polis ve askerlere anlamlı destek



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri, açtıkları pankartlar ve bulundukları sevgi gösterileri ile polis ve askere destek vererek her zaman yanlarında olduklarını gösterdi.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Muzaffer Bozkurt, Yasemin Onat, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Kasım Çelebi ve polisleri okullarında ağırladı. Öğrenciler polis şapkaları ve asker üniformaları giyerek evde annelerine hazırlattıkları yiyeceklerden misafirlerine ikram etti.

Öğrenciler üzerinde 'Hepimiz Polisiz, Hepimiz Askeriz' ve 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganları yazan pankartlarla polis ve askerlere verdikleri desteği ortaya koydu. Polis ve askerleri ağırlayan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri bir süre Kaymakam Kılınç, polis ve askerlerle sohbet etti. Polis ve Askerleri okullarında ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Ülkemiz için şehit ve gazi düşen polislerimizi, askerlerimizin yanında olduğumuzun bir nişanesi olarak okulumuzda ağırladık. Bundan büyük bir gurur duyduk. Bizler ve öğrencilerimiz kahramanca ülkemizin birlik ve bütünlüğü için çalışan güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

(VS-SC)



17.01.2017 13:45:45 TSI

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