YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yeni'ye sporculardan ziyaret

Başkan Yeni'ye sporculardan ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Avrupa Muay Thai Açık Kupası'nda derece yapan Adanalı sporcuları makamında kabul etti.

Antalya'da 14-18 Aralık 2016'da yapılan Avrupa Muay Thai Açık Kupası'nda, Star Spor Kulübü'nün 7 sporcusu kendi dallarında derece yaptı.

Kupa ve madalyalarıyla Adana'ya dönen sporcular takım antrenörleri Hakan Şahade ile birlikte Başkan Fikret Yeni'yi ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Zülküf Şengül'ün de hazır bulunduğu ziyarette, sporcuları tebrik eden Başkan Fikret Yeni, başarı dileklerinde bulundu.

(ADN-Y)



17.01.2017 13:47:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER