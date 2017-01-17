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Finike Devlet Hastanesi'ne röntgen cihazı



(Fotoğraflı)



Ali Karataç

ANTALYA (İHA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi diş ünitesinde kullanılmak üzere son teknoloji panoramik dijital röntgen cihazı alındı.

Finike Devlet Hastanesi diş ünitesinde kullanılmak üzere panoramik dijital röntgen cihazı alındı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, diş tedavisinde önemli bir yere sahip olan son teknoloji panoramik dijital röntgen cihazı alarak kullanmaya başladıklarını söyledi. Hastalara daha sağlıklı, daha etkin ve daha hızlı hizmet vereceklerini belirten Kurt, yine cihaz sayesinde hastaların ağız, diş, çene ve eklem yapıları çok kısa sürede görüntüleneceğini, teşhis, tanı ve tedavinin daha kısa sürede yapılacağını kaydetti. Başhekim Yücel Kurt, 4 diş hekiminin görev yaptığı hastanede, yeni röntgen cihazıyla hastaların tedavi ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin karşılayacaklarını söyledi.

(AK-SÇ-Y)



17.01.2017 13:46:24 TSI

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