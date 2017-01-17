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Periyodik muayene uyarısı

17 Ocak 2017 Salı, 13:45
Periyodik muayene uyarısı
Periyodik muayene uyarısı
- Periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL para cezası

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanılması, muayenesi ve damgalanması işlemleri çerçevesinde, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL idari para cezası uygulanacak. 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar başvuruların alınacağının belirtildiği yazılı açıklamada, "2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik ve elektronik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine, 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile maksimum kapasitesi 2 kilograma kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına, 2 yıllık damga süresini doldurmuş tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ve 1. ve 2'nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri için yetkili muayene servislerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir" denildi.
Açıklamada, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacağı belirtildi.
(NA-MSA-Y)

17.01.2017 13:47:48 TSI
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