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İş yeri açılışında izdiham



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yeni açılan 'Hatay Döner' isimli dürüm salonunda izdiham yaşandı.

İşletmeciliğini Abdullah Talay ve Vedat Balıkçı'nın yaptığı iş yerinin açılışında dürümün 2 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, 'Hatay Döner'den tatmak isteyince izdihama neden oldular.

İş yerinin açılışına katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yeni bir iş yerinin daha açılmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "İlçemizde her geçen gün farklı alanlarda yeni iş yerleri açılıyor. Bu iş yerlerinin açılması bizleri gerçekten sevindiriyor. İlçemizde açılan bütün iş yerlerine ilçe halkı olarak destek olmamız gerekiyor. Hemşehrilerimizin açmış oldukları bu iş yerinin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu iş yerini işletecek olan hemşehrilerimize de işlerinde bol kazançlar diliyorum" dedi.

İşletme sahibi Abdullah Talay ise, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "İlçemizde ilk defa ocakta ısıtılan özel soslu lavaş ekmeği arasına konulan Hatay dürümünü halkımızın ayağına getirdik. Halkımızı alışılmışın dışında farklı bir lezzetle buluşturduk. İlk defa böyle bir lezzetli döner yediklerini belirten hemşehrilerimiz, ilk günden itibaren iş yerimize yoğun ilgi gösterdiler. Halkımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Halkımız bundan böyle bu farklı lezzeti 5 liradan tadabilecek. Tüm halkımızı bu lezzeti tatmaları için iş yerimize bekliyoruz" diye konuştu.

(MSA-Y)



17.01.2017 13:56:10 TSI

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