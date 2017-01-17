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Bozüyük'te 2016 yılında 537 çift dünya evine girdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2016 yılı içerisinde Bozüyük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 537 çiftin evlenme akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bozüyük Belediyesi; dünyaya gözlerini açan bebeğin sevincini, sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden acılı ailelerin üzüntüsünü paylaştığı gibi dünya evine giren çiftlerin mutluluklarına da ortak oluyor. "Doğumdan ölüme yanınızdayız" sloganı ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan Bozüyük Belediyesi evlenecek çiftlerin, birlikte bir ömür geçirmeye evet dediği o özel anlarını, güzel ve nezih bir mekânda yaşayarak ölümsüzleştirmeleri amacıyla 2016 yılında yeni Nikah Salonunu hizmete sundu.

Genç çiftlerin yuva kurması için her türlü desteği veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı fırsat buldukça evlenen çiftlere sürpriz yaparak nikâhlarını da kıyıyor. Başkan Bakıcı, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, "Bozüyük Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Modern nikâh salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Kurulan her yuvanın vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Bozüyük Belediyesi Nikâh Salonu'nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

(FSİ-Y)



17.01.2017 14:04:46 TSI

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