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Başkan Özgüven, muhtarlarla buluşuyor

17 Ocak 2017 Salı, 14:12
Başkan Özgüven, muhtarlarla buluşuyor
Başkan Özgüven, muhtarlarla buluşuyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, mahallelere nitelikli hizmetin götürülebilmesi adına periyodik olarak düzenlediği muhtarlarla buluşma ve istişare toplantılarına devam ediyor.
Acıkuyu'dan Barboros'a, Aydınlar'dan Belkaya'ya, Pınarözü'nden Yeniköy'e kadar Ereğli'nin 84 mahallesine Konya Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ile hizmet götüren Ereğli Belediyesi, ilçeyi yakın uzak tüm mahalleleri ile kalite standartları yüksek, daha yaşanabilir bir kent hüviyetine kavuşturma çalışmaları kapsamında yürüttüğü mesaisine aralıksız devam ediyor. Göreve gelir gelmez hizmetlerin yürütülmesinde fikir birliği ve istişare hususuna ayrı bir yön veren Başkan Özgüven, mahallelere nitelikli hizmetlerin kazandırılmasına düzenlediği istişare toplantılarıyla da yön veriyor.
Hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi açısından mahalle muhtarları ile toplantılarına devam eden Özgüven, 10 mahalle muhtarıyla daha bir araya geldi. Sümer Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya, Akhüyük Mahallesi Muhtarı Mahmut Sayar, Alparslan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ekici, Aşağı Göndelen Mahallesi Muhtarı Akın Aladağ, Aşıklar Mahallesi Muhtarı Adil Çelik, Atakent Mahallesi Muhtarı Ramazan Koçak, Aydınlar Mahallesi Muhtarı Bekir Özer, Bahçeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Ok, Barboros Mahallesi Muhtarı Kadir Gözeller, Batı Elagözlü Mahallesi Muhtarı Ese Bingöl ve Belceağaç Mahallesi Muhtarı İsmet Akgül katıldı.
Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini fakat yaşanılan tüm bu zorluklara rağmen hizmetlerin götürülmesi açısından bir aksama yaşanmadığını anımsatan Başkan Özgüven, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geldiği konum itibari ile zirvede olduğunun altını çizdi. Ereğli Belediyesi olarak göreve geldiklerinden buyana hizmetlerin kazandırılmasında fikir birliği ve istişareye önem verdiklerini söyleyen Özgüven, bu anlamda periyodik olarak onarlı gruplar halinde mahalle muhtarları ile bir araya geleceklerini ve mahallelerin problemlerini dinleyerek sorunların giderilmesi için fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.
Belediyenin mahallelerde yürüttüğü hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki günlerde yapılacak projelerinde ön görüşmeleri yapıldı.
(AH-Y)

17.01.2017 14:16:51 TSI
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