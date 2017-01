YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

KAYSERİ (İHA) - Erasmus + Mesleki eğitim-Stratejik Ortaklıklar kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü'nde yürütülen 'Mobilya döşemeciliği Mesleki Yeterliliklerine Uygun E-Öğrenme Tabanlı Modüler Eğitim Programı ve Kariyer Rehberliği Projesi'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bugün Kayseri'de üretilen mobilyaların tüm dünyada satıldığını ifade ederek, "Mobilya sektöründe yaklaşık 40 yılı aşkındır içerisinde olarak, Kayseri'deki mobilyanın tarihçesini bildiğimi düşünüyorum. Bildiğim konu şudur, 1990 yılına kadar baktığımızda Kayseri'deki üretilen ürünler uluslar arası alanda hatta Türkiye'nin 81 ilinde satılmıyor idi. Ama bugün Kayseri'de üretilen mobilya dünyada satılmadığı ülke yok. Mobilya sektöründe Türkiye'nin başkenti dediğiniz zaman teknik ve istatistiksel veriler, 'Mobilyanın başkenti Kayseri' diyor. Ama Kayseri'nin neleri var? Tehditleri var, fırsatları var. Tehditleri; kopyacılık, adam sendecilik, birbirleriyle bir araya gelip de küme kuramamak tehditlerimizdir. Ahilik kültüründe ve bugün Ekonomi ve Sanayi Bakanlığımız bize ne diyor? '10 meslektaş bir araya gelin, yurt içi ve yurt dışı harcamalarınızın yüzde 75'ini finanse edeceğim' diyor. Birbirimize hasetle bakmaktan ya da dar pencereden bakmaktan devletin sunduğu imkanlardan haberimiz yok. Belki meslektaşımızla oturup bir masanın etrafında uzlaşmayı başardığımız zaman birliktelik ile nereye varacağız. Çin ihracatı 60 milyar dolar. Dünyadaki her 4 mobilyadan bir tanesi Çin'den çıkıyor. Bunu Türk halkı neden yapamayacak?" dedi.

Endüstriyel Tasarım Merkezi'nde 2016 yılında 60 tasarım yapıldığını, 2017 yılında hedefin 200 tasarım olduğunu vurgulayan Nursaçan, "Yurt dışına Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yeni yönetimi olarak belki ilk defa Moskova'ya uçak kaldırdık. Gitme sebebimiz neydi? Orada mobilya pazarını araştırıp Kayseri'nin Moskova'daki payını yükseltmekti. Alışveriş merkezlerine, mobilya AVM'lerine gittik. Mobilyaların satıldığı AVM'leri gördük. Kayseri daha bu noktaya gelemedi. Sektörde belki de en önemli nokta şu olacak; burada herkesin aynı mobilyayı kopyalayıp yapmasına gerek yok. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin Endüstriyel Tasarım Merkezi var. Bizim yönetim zamanında aktif hale getirildi. 2016 yılında 60 tane tasarım yapabilmişiz. Bu tasarımdan 7-8 tanesi İstanbul'daki fuarlarda sunuma çıktı. Mutlu olduk, gurur duyduk. Bu seneki hedefimiz en az 200 tasarım yapmak. Bununla da kalmayacağız, Endüstriyel Tasarım Merkezi'nin kendi rakibini meydana getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her türlü olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta olduğunu sözlerine ekleyen Nursaçan konuşmasına şöyle devam etti;

"Bugün etrafımıza baktığımız zaman Türkiye, bir ateş çemberinin içerisinde dimdik ayakta. Niye ayakta? Bu aziz millet insanı seven, devletine bağlı bir millet. Onun için de dikkat edin 100 yıl boyunca dünyadaki hiçbir devletin üzerinde böyle bir baskı olmamıştır. Olsa da dayanamaz. Bu millet azimli, 'Çanakkale Geçilmez' diyen ruh ekonomide de, üretimde de ayağa kalkacak, eğitimde şahlanacak. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Türkiye iyi bir sancı çekiyor, bu çektiği sancı son sancı olacak. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü, milletinin asaletini de cümle alem görecek. 3 milyon Suriyeli mülteciye bakamayan bir dünya var, bakan da bir Türkiye cumhuriyeti Devleti ve milleti var. Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin" şeklinde konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Dairesi Başkanı Şennur Çetin, katılımcılara bilgiler verdi. Düzenlenen projedeki amacın, eğitim ve iş yaşamının işbirliğine dayalı olarak 'Sistematik ve Bütüncül' bir yaklaşımla Mobilya Döşemeciliği Mesleki Yeterliliklere Uygun Eğitim Müfredatı, kariyer gelişimi hizmetleri sunarak öğrencilerin işgücü piyasasında istihdamını sağlamak ve mobilya sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, kurumsal AR-GE yapısı oluşturarak mesleki eğitimle sektör arasında ulus ötesi işbirliğine dayalı, kendi ayakları üzerinde duran bir okul kültürü oluşturarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek, eğitim ve öğretim ve işbirliği dünyası işbirliği ile Avrupa Yeterlilikler çerçevesinde uygun olarak mobilya döşemeciliği mesleki yeterliliklerini belirlemek, mesleki yeterliliklere uyumlu dijital çağla bütünleştirilmiş yenilikçi ve açık ulaşımlı eğitim müfredatı geliştirmek ve yaygınlaştırmak, öğrencilerin sektör beklentileriyle uyumlu tam istihdamı sağlamk olduğu bildirildi.

17.01.2017 14:21:37 TSI

