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Ortaokul veli ve öğretmenlerinden kan bağış kampanyası

17 Ocak 2017 Salı, 14:20
Ortaokul veli ve öğretmenlerinden kan bağış kampanyası
Ortaokul veli ve öğretmenlerinden kan bağış kampanyası

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulu velileri ve öğretmenleri Türk Kızılay'ı tarafında başlatılan '1 Kan 3, Can' projesine kampanyasına destek vererek Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Okul içinde Kızılay tarafından kurulan ünitede kan veren Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulun Okul Müdürü Numan İşcan, amaçlarının burada sadece kan vermek olmadığını söyledi. İşcan, " Öğrencilerimize de kan vermenin ne kadar önemli olduğunu açıklamaktır, örnek olmaktır. Çevre okullarımız ve bizler bu sıkıntılı zamanda kana çok ihtiyaç olduğu bu kış mevsiminde istedik ki bu kampanya da bizim de çorbada bir tuzumuz olsun bir miktarda olsa bizim de bir katkımız olsun. Bunun için aile birliğimize kan verecek velilerimize öğretmenlerimize velilerimize ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kan bir gün için lazım olan bir şey değildir her zaman lazım olan bir şeydir. Bu nedenle herkesin bu kampanyaya eğer herhangi bir sağlık sorunu, sıkıntısı yok ise kan vermesini canı gönülden istiyorum. Herkes katkıda bulunsun çünkü çok hayırlı bir iş çok hayırlı bir çalışma. Keşke her şey böyle olsa insanlar sıkıntıda olmaz. İnsanların kana ihtiyacı olmaz kan şu şekilde de çok önemli biz kana ihtiyacımız olduğu zaman ne kadar sıkıntı çektiğimizi herkes bilir. Ne zaman ki bir kan ihtiyacı olur o zaman hemen koşarız Kızılay kan merkezine. Onun içinde Kızılay her gün kara gün dostu her zaman bizim yanımızda çocuklarımıza da hediyeleri oldu Kızılay'ın, onlara da teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan olmayan çocuklarımız bunları giydikleri zaman ayakkabısını, montunu giydiği zaman her zaman Kızılay' ı hatırlayacak böyle günlerde de Kızılay'ın yanında olacağına inanı yorum" diye konuştu.
Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Özmarasalı da Kızılay'ın mevsim şartları nedeniyle kan bağışındaki düşüşleri yükseltmek amacıyla 'Bir kan 3 can, kan ver hayat kurtar, kan acil değil her zaman ihtiyaçtır' sloganıyla kampanyamızı başlattığını kaydetti.
Marasalı daha sonra kampanya destek veren okul müdürü ve yöneticilerine teşekkür etti.
(YA-SD-Y)

17.01.2017 14:21:38 TSI
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