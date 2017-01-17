YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekden Koleji öğrencilerinden sevgi yürüyüşü

Tekden Koleji öğrencilerinden sevgi yürüyüşü

- Öğrenciler, Vanlı çocuk kahramanları unutmadı

- Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden:

- "Tarihe çok önem veriyoruz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Tekden Koleji öğrencileri, düzenledikleri sevgi yürüyüşünde Milli Mücadele yıllarında Van'da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda hayatını kaybeden 120 çocuğun kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Biz Tekden Eğitim Kurumları olarak eğitimin bir bilgi hamalı yetiştirmek olmadığının şuurundayız. Eğitim, sizleri her şeyiyle hayata hazırlayabilecek bir şeydir. İnsanlığın en yüce değerlerine sahip çıkmanız için buradayız. Biz tarihe çok önem veriyoruz. Dünya üzerinde büyük milletlerin hepsi kendi tarihlerine vefa duygusu olan milletlerdir. Türk milleti de böyle asil bir millettir. Biz bu tarih şuuru içerisinde, bize bu toprakları bırakan atalarımız nasıl acı çekmiş, ne çilelerden geçmiş, hayatlarındaki en kıymetli olan canlarını nasıl bizim için feda etmiş, onu yaşayarak hissederek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen öğrenciler burada Milli Mücadele yıllarında Van'da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda hayatını kaybeden 120 çocuğun kahramanlık öyküsünü canlandırdı. Öğrencilerin performansı, izleyenler tam not aldı.

Düzenlenen etkinlik, 120 öğrenciye mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

(AG-AÖ-Y)



17.01.2017 14:24:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER