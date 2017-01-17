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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de eşanjör hırsızlık zanlısı yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 14:24
Nevşehir'de eşanjör hırsızlık zanlısı yakalandı
Nevşehir'de eşanjör hırsızlık zanlısı yakalandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir evin bodrum katında bulunan eşanjörü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre 3 Ocak tarihinde Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde müstakil bir evin bodrum katında kapının asma kilidini kırarak evin ısınma sisteminde kullanılan eşanjörün çalınmasıyla ilgili Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştirdiği öğrenilen G.D yakalandı. Emniyette ki ifadesinin ardından Kozaklı adliyesine sevk edilen G.D tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)

17.01.2017 14:26:45 TSI
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