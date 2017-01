YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2016 yılında 295 olaya müdahale etti, 27 tatbikat ...

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürdlüğü ekipleri, 2016 yılında 295 olaya müdahale etti.

Bölgenin güçlü itfaiye teşkilatları arasındaki yerini alan ve talep edilmesi halinde çevre il ve ilçelerde yangın söndürme çalışmalarına da katkıda bulunan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2016 yılında yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdi. Gerekli teçhizat ve ekipmanlarıyla yangınlara karşı müdahaleye her daim hazır bekleyen Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden olabilecek her türlü felakette kurtarma çalışmaları için her zaman göreve hazır olarak mesai yapıyor.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılında; 35 ev yangınına, 16 iş yeri yangınına, 29 araç yangınına, 14 Orman yangınına, 72 adet ot yangınına, 60 adet samanlık, kömürlük, baca gibi çeşitli yangınlara, 19 adet trafik kazasına, 13 adet insan kurtarma, 35 adet hayvan kurtarma vakasına ve 2 adet kimyasal müdahale olmak üzere toplam 295 olaya başarı ile müdahale etti. Ayrıca Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2016 yılında; 27 adet tatbikat gerçekleştirilirken Organize Sanayi Bölgesinde 5, İlçe merkezinde 16 olmak üzere toplamda 21 adet yeni açılan iş yeri, yangın güvenliği yönünden incelerek rapor düzenlendi. 18 adet işletmenin toplamda 456 çalışanına yangın güvenlik ve yangına ilk müdahale teknikleri hakkında eğitim verilerek ortak tatbikatlar gerçekleştirildi. Müdürlük bünyesinde çalışan personelin hareket ve beceri kabiliyetlerini arttırıcı 12 adet yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı ve 14 adet akaryakıt istasyonu, 3 adet özel öğrenci yurdu, Organize Sanayi Bölgesinde ise 22 adet büyük çaplı işletme yangın güvenlik önlemleri bakımından denetlendi.

