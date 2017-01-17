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Sporcular, 7'nci Çekmeköy Uluslararası Ultra Kış Maratonu'nda yarıştı

17 Ocak 2017 Salı, 14:32
Sporcular, 7'nci Çekmeköy Uluslararası Ultra Kış Maratonu'nda yarıştı
Sporcular, 7'nci Çekmeköy Uluslararası Ultra Kış Maratonu'nda yarıştı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy Belediyesi 7'nci Çekmeköy Uluslararası Ultra Kış Maratonu, Taşdelen mesire alanında yapıldı.
Çekmeköy Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ultra Kış Maratonu'na Çekmeköy Taşdelen mesire alanı ev sahipliği yaptı. Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir parkuru olan yarışlara ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 200'ü aşkın sporcu katıldı. Yarışma; koşu 53 kilometre, koşu 30 kilometre, koşu 15 kilometre ve bisiklet 30 kilometre olmak üzere 4 kategoride yapıldı.
Yarış öncesinde alanda kurulan çadırlarda oturan sporcular soba başında çay içerek ısınmaya çalıştılar. Kar yağışının etkisiyle ağırlaşan parkurda sporcuların kıyasıya mücadelesi görülmeye değerdi. Yarışmacılar birbirleriyle olduğu kadar zorlu hava şartlarına karşı da yarıştılar.
(HB-SÜ-SO-Y)

17.01.2017 14:35:09 TSI
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