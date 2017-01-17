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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Hapis cezası alan firari iki kişi yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 14:35
Hapis cezası alan firari iki kişi yakalandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası alan firari iki şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile aranan T.A. ve sekiz ayrı tehdit suçu ve yaralama suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.N. yakalanarak E tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
(COŞ-AÖ-Y)

17.01.2017 14:40:28 TSI
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