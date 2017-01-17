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Hapis cezası alan firari iki kişi yakalandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası alan firari iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile aranan T.A. ve sekiz ayrı tehdit suçu ve yaralama suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.N. yakalanarak E tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

(COŞ-AÖ-Y)



17.01.2017 14:40:28 TSI

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