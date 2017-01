YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akıl Oyunları 'Best Of Phaenomen'ta' Espark AVM'de

ESKİŞEHİR (İHA) - Espark AVM'e çocukların sömestr coşkusunu paylaşmak amacıyla Akıl Oyunları (Best of Phaenomenta) etkinliği düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre; ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen ve 2016 yılı içerisinde ICSC tarafından perakendenin Oscar'ı olan Solal Ödülü ve Pazarlamanın Oscarı olan Felis Ödülü alan Espark Alışveriş Merkezi, Eskişehir'deki öncü aktivitelerine devam ediyor. Flensburg ve Lüdenscheid başta olmak üzere Almanya'nın birçok kentinde aynı isimli müzelerde yer alan Akıl Oyunları (Best of Phaenomenta) sergisi 20 Ocak - 5 Şubat 2017 tarihleri arasında Espark AVM ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çekip merak uyandıracak nitelikteki deney objeleri Espark AVM'nin birinci bodrum ve zemin katına konumlandırılacak. "Keşfet, Deneyimle ve Anla" prensipleri doğrultusunda uzman rehberler eşliğinde sürdürülecek olan etkinlikte birbirinden eğlenceli ve öğretici deneyler alanı ziyaretçileri hayret içinde bırakacak.

