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Başkan Yanılmaz, Akçakiraz sakinleriyle bir araya geldi

17 Ocak 2017 Salı, 14:37
Başkan Yanılmaz, Akçakiraz sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Yanılmaz, Akçakiraz sakinleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, referandum sürecine ve ülke gündemine ilişkin istişarelerde bulunmak amacıyla Akçakiraz beldesi sakinleriyle bir araya geldi.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Yazıkonak Belediye Başkanı Aydın Ayaz ve çok sayıda vatandaşın bir araya gelerek gerçekleştirdiği istişare toplantısına belde sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Nisan ayında yapılacak olan referandum seçimlerinin startını Akçakiraz beldesinde verdiklerini belirten Başkan Yanılmaz, göreve geldikleri günden itibaren Elazığ'a hizmet etmenin gayreti ve arzusu içerisinde olduklarını söyledi. Verilen oylarla bu görevlerde emanetçi olduklarını vurgulayan Yanılmaz, "Emaneten hemşerilerimiz bizi bu makama getirdiler. Vatandaşlar bize bak bu belediyenin bütçesini size emanet ediyoruz. Bizim adımıza bu parayı harcayın. Ama kendi cebinizdeki paraymış gibi düşünmeyin. Bu bir emanet paradır ve bu emaneti harcarken bizi düşünerek hareket edin. Şehrimize hizmet yapılması amacıyla size emanet ettiğimiz her şeyi harcayacağınız zaman, tüyleriniz diken diken olsun ve eliniz titresin. Hak etmemiş kişilere haksız bir şekilde vermeyin. Bizim alacaklarımıza da sahip çıkın ve sorunlarımızı kendi haline bırakmayın diyor'" dedi.
Referandumda Akçakiraz'ın onurlandırılmasını ve hak ettiği yere taşınmasını isteyen Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, "Çünkü bunun için bir değil birçok sebep var. Referandumda Akçakiraz'ın yüksek bir oy oranına ulaşarak hak ettiği değeri bulması da sizlerin gayreti ve gerçekleştireceği çalışmalarla olacak" diye konuştu.
Akçakiraz'ın hızla gelişen bir belde olduğuna dikkat çeken Yazıkonak Belediye Başkanı Aydın Ayaz, referandum öncesi yapılacak çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen istişare toplantısı dolayısıyla Başkan Yanılmaz olmak üzere Akçakiraz Belediye Başkanı Kaya'ya ve belde halkına teşekkür etti.
(CK-AKK-Y)

17.01.2017 14:42:58 TSI
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