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Ercik, sel baskınları konusunda belediyeleri uyardı

17 Ocak 2017 Salı, 14:43
Ercik, sel baskınları konusunda belediyeleri uyardı
Ercik, sel baskınları konusunda belediyeleri uyardı
- AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik:
- "Menfez önleri açılmalı"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, kentteki sel felaketinde derelerin taşkına sebep olmasında, menfezlerin üzerinin kapatılmasının büyük rol oynadığını belirterek, ilgili belediyelerin bu konuda biran önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Ercik, yazılı açıklamasında, Mersin'in 28-29 Aralık tarihinde şiddetli yağış nedeniyle son yıllarda yaşadığı en büyük sel felaketi ile karşılaştığını belirterek, "Bu kapsamda şehir merkezinde Deliçay, Öksüz ve Çavuşlu derelerinde güzergah boyunca tespitler yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde Deliçay dersinde herhangi bir taşkının yaşanmadığı tespit edilmiş olup, Öksüz ve Çavuşlu derelerinde ise yetkililerden aldığımız bilgiye göre, belli bir kesimin ilgili belediyesince menfez yapılarak üzerinin kapatıldığı, buna istinaden menfez önlerinde biriken ağaç, materyal, rüsubat, çalı benzeri malzemelerin tıkaması sonucu yataktan çıkan suyun her iki tarafa taşarak taşkına neden olduğu tespit edilmiştir" dedi.
Mersin'in şehir içi derelerinden Öksüz ve Çavuşlu derelerinde yetersiz menfezlerin yenilenmesi, kapalı olan ve üzeri kaldırım, yol, refüj, yeşil alan olarak kullanılan kesimlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Ercik, "Şehiriçi drenaj sisteminin tesis edilerek Öksüz , Çavuşlu deresi ve yan kolu olan Yalınayak deresinde gerekli çalışmaların ilgili belediyelerce bir an önce yapılmalıdır" diye konuştu.
(HSK-Y)

17.01.2017 14:47:50 TSI
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