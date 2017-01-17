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Atakum meclisi kampta

- Başkan Taşçı: "Hızımıza hız katıyoruz"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Atakum Belediyesinin AK Parti, CHP ve MHP'li Meclis Üyeleri, Ilgaz'da eğitim kampı gerçekleştirdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte değerlendirme ve bilgilendirme kampına katıldı. Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği (KİG-DER) tarafından Ilgaz'da düzenlenen kampa Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesinin AK Parti, MHP ve CHP'li Meclis Üyeleri ile Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

Atakum Belediyesi meclis yapısının daha da güçlenmesi ve bu sayede ilçeye daha verimli hizmetler sunulabilmesi adına eğitim kampına katıldıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eğitim programı kapsamında 5393 ve 5216 sayılı Kanunların genel değerlendirmelerinin yapıldığını kaydeden Başkan Taşçı, "Türkiye'nin göz bebeği bir kent olmak, sorumluluklarımızı her geçen gün daha da arttırıyor. Bu kapsamda kanunların değerlendirildiği bu tür eğitimleri son derece önemsiyoruz. Atakum ilçesinde daha da güçlü bir meclis yapısının, halkımıza hizmet noktasında bizleri daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Katılım sağlayan meclis üyelerimize ve eğitim programımızı gerçekleştiren ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Atakum Belediye Meclisinde önceliğin halka en iyi hizmet olduğuna dikkat çeken Başkan Taşçı, "Çalışmalarıyla, projeleriyle ilçenin değişim ve gelişim sürecini hızlandıran belediyemizde, meclisimiz bu sürecin en önemli destekçisi oluyor. Yetki, görev ve yasaların daha detaylı incelenmesine fırsat bulduğumuz bu eğitim programının ardından özellikle meclisimiz noktasında çalışmalarımıza daha da hız kazandırmayı planladık. Bu plan doğrultusunda son derece verimli bir program geçirdik. Yönetimiyle, meclis üyeleriyle, çalışanlarıyla büyük bir aile olan Atakum Belediyesi, Atakumlular için çalışmayı ve üretmeyi kendisine öncelik edinmiştir" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



17.01.2017 14:55:12 TSI

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