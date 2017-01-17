17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atakum meclisi kampta

17 Ocak 2017 Salı, 14:50
Atakum meclisi kampta
Atakum meclisi kampta
- Başkan Taşçı: "Hızımıza hız katıyoruz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Atakum Belediyesinin AK Parti, CHP ve MHP'li Meclis Üyeleri, Ilgaz'da eğitim kampı gerçekleştirdi.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte değerlendirme ve bilgilendirme kampına katıldı. Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği (KİG-DER) tarafından Ilgaz'da düzenlenen kampa Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesinin AK Parti, MHP ve CHP'li Meclis Üyeleri ile Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.
Atakum Belediyesi meclis yapısının daha da güçlenmesi ve bu sayede ilçeye daha verimli hizmetler sunulabilmesi adına eğitim kampına katıldıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Eğitim programı kapsamında 5393 ve 5216 sayılı Kanunların genel değerlendirmelerinin yapıldığını kaydeden Başkan Taşçı, "Türkiye'nin göz bebeği bir kent olmak, sorumluluklarımızı her geçen gün daha da arttırıyor. Bu kapsamda kanunların değerlendirildiği bu tür eğitimleri son derece önemsiyoruz. Atakum ilçesinde daha da güçlü bir meclis yapısının, halkımıza hizmet noktasında bizleri daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Katılım sağlayan meclis üyelerimize ve eğitim programımızı gerçekleştiren ekibe teşekkür ediyorum" dedi.
Atakum Belediye Meclisinde önceliğin halka en iyi hizmet olduğuna dikkat çeken Başkan Taşçı, "Çalışmalarıyla, projeleriyle ilçenin değişim ve gelişim sürecini hızlandıran belediyemizde, meclisimiz bu sürecin en önemli destekçisi oluyor. Yetki, görev ve yasaların daha detaylı incelenmesine fırsat bulduğumuz bu eğitim programının ardından özellikle meclisimiz noktasında çalışmalarımıza daha da hız kazandırmayı planladık. Bu plan doğrultusunda son derece verimli bir program geçirdik. Yönetimiyle, meclis üyeleriyle, çalışanlarıyla büyük bir aile olan Atakum Belediyesi, Atakumlular için çalışmayı ve üretmeyi kendisine öncelik edinmiştir" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

17.01.2017 14:55:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI

Başkan Yılmaz: &quot;Samsun'un en kötü yeri Sanayi Mahallesi&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "SAMSUN'UN EN KÖTÜ YERİ SANAYİ MAHALLESİ"
Başkan Togar öğrencileri kutladı
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖĞRENCİLERİ KUTLADI
Oklar milli takım için atıldı
YEREL

OKLAR MİLLİ TAKIM İÇİN ATILDI
Samsunspor'a Hollandalı golcü
YEREL

SAMSUNSPOR'A HOLLANDALI GOLCÜ
İlkokul öğrencilerinden dönem sonu sergisi
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN DÖNEM SONU SERGİSİ
Minik öğrencilere golf sporu tanıtıldı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE GOLF SPORU TANITILDI
Yılmaz: &quot;Kuş Cenneti'ni istila etmişler&quot;
YEREL

YILMAZ: "KUŞ CENNETİ'Nİ İSTİLA ETMİŞLER"
Şahinlerin gizemli kanyonunda kanoyla ilk geçiş
YEREL

ŞAHİNLERİN GİZEMLİ KANYONUNDA KANOYLA İLK GEÇİŞ
Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Samsunspor transfere odaklandı
YEREL

SAMSUNSPOR TRANSFERE ODAKLANDI
Çiftçilere TARSİM'den 8 milyon 929 bin TL devlet prim desteği
YEREL

ÇİFTÇİLERE TARSİM'DEN 8 MİLYON 929 BİN TL DEVLET PRİM DESTEĞİ
Samsun'da PKK/KCK operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA PKK/KCK OPERASYONU

Şampiyon güreşçiler, Samsun'da bir araya geldi
YEREL

ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER, SAMSUN'DA BİR ARAYA GELDİ
Harabeden kültür ve sanat merkezine
YEREL

HARABEDEN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNE
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI
İlkadım Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİNDEN ÇALIŞANLARINA MOTİVASYON SEMİNERİ
Çakır: &quot;Parkomat cezalarını Büyükşehir Belediyesi kesiyor&quot;
YEREL

ÇAKIR: "PARKOMAT CEZALARINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KESİYOR"
Bafra Elif Nur'a ağladı
YEREL

BAFRA ELİF NUR'A AĞLADI
Oğlunu av tüfeğiyle yaraladığı iddiası
YEREL

OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE YARALADIĞI İDDİASI