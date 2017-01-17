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Okul idarecileri, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti



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Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'daki eğitim konularıyla yakından ilgilendiklerini belirten Vali Murat Zorluoğlu, günlük mesailerinin önemli bir dilimini eğitimle alakalı konulara ve projelere ayırdıklarını söyledi.

Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Yasemin Algül, Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Halil Şerbet, Kaya Karakaya Fen Lisesi Müdürü Yadin Çelik, Arıcak Çok Programlı Lisesi Müdürü Erol Erdoğan ve okul idarecileri Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Okul yöneticilerini makamında kabul eden Vali Zorluoğlu, yöneticilerden okulların sorunları hakkında bilgi aldı.

Göreve geldikten sonra Elazığ'daki eğitim konularıyla yakından ilgilendiklerini belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Günlük mesaimizin önemli bir dilimini eğitimle alakalı konulara ve projelere ayırıyoruz. Okulların sıkıntılarını gerek yaptığımız ziyaret ve incelemelerle yerinde görerek, gerekse de okul aile birliklerini ve okul idarecilerini kabul ederek sorunları çözmeye çalışıyoruz. Temel amacımız Elazığ'daki eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak ve tam gün eğitim hedefine kısa sürede ulaşan illerden biri olmak" dedi.

(YÖ-AKK-Y)



17.01.2017 14:58:16 TSI

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