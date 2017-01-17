Garnizon Komutanı Koç ve Kurmay Balkanı Özaslan'dan Rektör Taş'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç ve Kurmay Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Deniz Özaslan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan da katıldı. Samimi bir sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Rektör Taş Tuğgeneral Koç'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
(CKT-CY-Y)
17.01.2017 15:01:04 TSI
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