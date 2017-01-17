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Başkan Yıldırımçakar'dan Ziraat Odasına ziyaret



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı'yı makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, Başkanı Şayettin Ceylancı'yla ilçedeki tarım ve hayvancılık üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ceylancı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçede en büyük sıkıntı, Toprak Mahsuller Ofisinin kapalı olmasıdır. Bundan dolayı çiftçilerimiz ürünlerini satamıyor. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerekir" dedi.

İlçe Başkanı Yıldırımçakar ise, odaya ait projelerin rapor halinde yazılması ve gerekli birimlere ulaştırması konusunda gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

(MSA-Y)



17.01.2017 15:02:27 TSI

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