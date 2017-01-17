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Minik öğrenciler 'Bilişim Garajında' ilk eğitimlerini aldılar

- Bilişim Garajı çocukların analitik düşünmelerini sağlıyor



MALATYA (İHA) - TED Malatya Koleji ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek ve analitik düşünmelerini sağlayacak bir teknoloji atölyesi olan bilişim garajında ilk eğitimlerini aldı.

Çocukların fikirlerini ve hayallerini ürüne dönüştürdükleri, bilgiyi işleyerek somutlaştırabildikleri 145 metrekare alana sahip Bilişim Garajı ile ilk kez tanışan minik öğrenciler düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştiren Algoritma eğitimlerini bitirerek Robotik ve Temel Elektronik derslerine giriş yaptı. Eğlenceli ve üretim odaklı elektronik eğitim setleriyle eğitim gören öğrenciler ilk eğitimlerinde Baz devre oluşturarak lambalarını yaktılar. Öğrencilerin, hem psikomotor gelişimlerine katkıda bulunan hem de analitik düşünme becerilerini geliştiren etkinlikte bir hayli heyecanlı oldukları gözlendi.

Temel elektronik eğitimleri ile eş zamanlı Robotik Bilimine de giriş yapacak olan öğrenciler bu sayede ileri ki yaşlarında, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik tabanlı eğitime giriş yapacaklar.

(BT-SD-Y)



17.01.2017 15:05:48 TSI

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