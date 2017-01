YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağlıklı yaşam için test ve ölçümler tamamlandı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sağlıklı nesiller için başlatılan proje kapsamında çeşitli test ve ölçümlerinden geçen öğrenciler, profesyonel eğitimci ve uzmanların testlerine katılacak

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep il milli eğitim müdürlüğü ve Gaziantep il sağlık müdürlüğü'nün işbirliği içinde yürüttüğü 'sağlıklı nesiller için bir adım da sen at' projesi kapsamında Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan 6 farklı pilot okuldan proje çalışmalarına katılan 2 bin 535 öğrencinin vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirildi. Pilot okulların 5. Ve 6. Sınıflarında eğitim-öğretimlerini sürdüren 10-12 yaş aralığındaki katılımcı öğrenciler, fiziksel ölçümlerinin ardından günlük beslenme alışkanlıkları, spor yapma eğilimleri, kronik hastalıklara yakalanma riskleri, kültürel ve sosyal aktivitelere katılım oranlarının konu edildiği testlere tabi tutuldu. Gerçekleştirilen ölçüm ve test çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, projeye katılım oranının memnuniyet verici olduğunu söyledi.



"Sen at projesi büyük ilgi gördü"

Kurumlararası işbirliği çerçevesinde organize edilen projenin gerçekleştirildiği pilot okullarda öğretmen, öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Gaziantep il milli eğitim müdür yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, projenin ilk etabını başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Tiryakioğlu, "Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep il milli eğitim müdürlüğü ve Gaziantep il sağlık müdürlüğü'nün işbirliği içerisinde yürüttüğü ' sağlıklı nesiller için bir adım da sen at' projesi pilot okullarımızda görevli idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz ve değerli velilerimizin desteği ile öğrencilerimizden büyük ilgi gördü. Bu proje ile öğrencilerimizin beslenme ve spor yapma alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirme ve geliştirme arzusu içerisindeyiz. Yine projemizin en büyük amaçlarından biri branşlara özgü yetenek tespiti yapabilmek. Ümit ediyorum ki projenin ilk etabında olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de başarılı çalışmalar gerçekleştirir ve pilot uygulamayla başlattığımız bu güzel projeyi kurumlarımızın desteğiyle il genelinde uygulayabilme fırsatı elde edebiliriz" şeklinde konuştu.



"Düzenli spora teşvik ediyoruz"

Projesinin uygulandığı pilot okullardan Sani Konukoğlu Ortaokulu Müdürü Ali Çalı, projenin sağlıklı beslenen, düzenli spor alışkanlıkları yapan nesillerin yetişmesi adına büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Çalı, proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar spor yapmaya teşvik ediyoruz. Ben emeği geçen herkese tüm katılımcı öğrencilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

17.01.2017 15:04:10 TSI

