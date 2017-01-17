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Harran'ın eğitim sorunları masada

17 Ocak 2017 Salı, 15:05
Harran'ın eğitim sorunları masada
Harran'ın eğitim sorunları masada
- Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz:
- "Harran eğitimde tarihine yakışır bir başarı düzeyine mutlaka ulaşmalı"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesine sayılı günler kala, okulların ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Harran Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Dolaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Harran'ın eğitim problemleri ve temel ihtiyaçları üzerinde durulan toplantıda, ilçenin derslik ihtiyacı ön plana çıktı. Belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra eğitime de her fırsatta destek olan Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "En büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır" anlayışıyla hareket etiklerini ve ilçedeki okulların eksiklerini gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Harran'ın gelişimini bir bütün olarak gördüklerini belirten Özyavuz, "Belediye olarak imar, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken, yolu yaparken eğitimi atlamak olmaz. Çünkü geleceğimizin teminatı şu an öğrenci olan çocuklarımız. Onlara en iyi eğitimi vermeliyiz ki gelecekte Harran'ı çok daha güzel yerlere taşısınlar. Bu nedenle merkezi yönetimlerle iş birliği yaparak okullarımızın eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Hedefimiz daha güzel, daha gelişmiş bir Harran" dedi. İlçe merkezi ve kırsal bölgedeki eğitim kurumlarının eksiklerini tespit etme ve tamamlama noktasında belediye olarak yoğun çaba harcadıklarının altını çizen Özyavuz, "Harran'ın tarihi eğitimle başlar. Bugün gelişmiş Avrupa ülkeleri, bir zamanlar ilkel toplumlar halinde yaşarken Harran, bir üniversite şehriydi. Bilim insanları, filozoflar, sınıflar, öğrenciler vardı. Bu nedenle eğitimde başarı çıtasını ne kadar yukarılara taşırsak o kadar özümüze uygun hareket etmiş oluruz. Dünyanın ilk İslam üniversitesinin kurulduğu Harran, eğitimde tarihine yakışır bir başarı düzeyine mutlaka ulaşmalı. Bunun için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli" diye konuştu.
(BB-SD-Y)

17.01.2017 15:09:52 TSI
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